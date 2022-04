Isola, la frase di Gustavo Rodriguez sul figlio di Ilona fa arrabbiare i fan durante la diretta 

Gustavo Rodriguez e la frase contro Ilona Staller che non è piaciuta al pubblico

L’ultima puntata dell’isola dei Famosi andata in onda su Canale 5 è stata ricca di accadimenti e di momenti intensi. A rendersi protagonista di uno di questi c’è senza dubbio Gustavo, il papà di Belen Rodriguez, che è attualmente sull’isola in coppia con suo figlio Jeremias.

Gustavo infatti ha pronunciato una frase contro Ilona Staller che non è affatto piaciuta al pubblico: poche parole taglienti che la invitavano a tornare a casa da suo figlio, e che hanno ferito la diretta interessata ma anche chi conosce la sua storia personale.

Infatti, il rapporto tra Ilona e suo figlio purtroppo non è sempre stato facile. La stessa attrice ha raccontato delle difficoltà incontrate quando il bambino aveva solo pochi mesi e non solo: dai suoi problemi di salute per cui ha assunto anche dei farmaci, alla difficile situazione per l’affidamento del giovane.

Ludwig Maximilian Knoos, questo il nome del ragazzo, fu persino rapito da suo padre quando era ancora piccolissimo per essere portato a New York, e Ilona combatté molto con il suo ex compagno per riuscire a riportare il bambino in Italia.

“Provo anche molto disgusto per Gustavo che si è preso pure il lusso di dire ad Ilona “tornatene da tuo figlio” quando si sa benissimo il rapporto piuttosto complicato che lei ha avuto con lui nel corso degli anni e la fatica che ha fatto a lasciarlo a casa partecipando all’isola” ha scritto un utente infastidito su Twitter.

“Guardate quando ha nominato il figlio di Ilona mi è partita la cinquina allo schermo perché veramente robe da pazzi” ha scritto un altro spettatore. “Cioè spiegatemi: padre Rodriguez accusa Ilona di parlare solo del figlio quando lui ha usato suo figlio (e la popolarità delle figlie) per essere lì?” ha fatto notare un altro utente.

Infine, un altro utente ha fatto notare: “Ma Gustavo Rodriguez fino ad oggi non sapevamo nemmeno se avesse la lingua per parlare non si vede mai, dice a Ilona che non fa nulla? Perché lui che fa oltre farsi trattare male dal figlio?”

