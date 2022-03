Isola dei famosi, Soleil Sorge e la proposta a Ilary Blasi: cosa chiedono i fan della showgirl

I fan sperano che Soleil Sorge venga aggiunga in corsa come opinionista all'Isola dei famosi

La televisione italiana ha appena chiuso le porte del GF Vip e spalancato quelle dell’Isola dei Famosi, reality dopo reality, alcuni dei concorrenti continuano a far parlare di sé.

È il caso di Soleil Sorge, ex Gieffina fresca di reality che ha subito trovato un nuovo “impiego” in tv: Barbara D’Urso l’ha voluta come giudice a La pupa e il Secchione Show e in più l’influencer è stata invitata a Tiki Taka.

E mentre il suo ex fidanzato Jeremias Rodriguez sbarcava sull’Isola dei famosi insieme a papà Gustavo, l’hashtag con il nome di Soleil è finito in trend su Twitter: Soleil Sorge, da sola ha collezionato 26.7K tweets, contro i 33.9K dedicati all’Isola, ha fatto notare un fan sui social.

Jeremias e Soleil, le strade si incroceranno di nuovo?

I due si erano conosciuti proprio durante l’isola dei famosi del 2019 ma la loro storia era naufragata qualche mese più tardi. Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nonostante ormai siano lontani, continuano a rimanere legati da un filo invisibile fatto di ricordi e ospitate in tv.

Ora i fan cominciano a fantasticare, sperando che Soleil possa entrare in corsa all’Isola come terza opinionista: “Mi aspettavo come opinionista Soleil e invece è andata a Tiki Taka”, “Quando Ilary vedrà gli ascolti sarà costretta a supplicare Soleil come terza opinionista dell’Isola”, “Ilary ha fatto un grosso errore non prendendo Soleil come opinionista! L’isola avrebbe battuto ogni record. Te ne pentirai molto presto. Savino stanca e Vladi ironica?!” scrivono alcuni utenti su Twitter.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset