Valeria Marini è partita alla volta della versione spagnola de L’Isola dei Famosi, ma prima ha sistemato capelli e sopracciglia, lo strano dettaglio notato da molti

Valeria Marini è una concorrente de L’Isola dei Famosi spagnola

Una nuova avventura quella che si appresta a vivere Valeria Marini partecipando a L’Isola dei Famosi spagnola. L’attrice e showgirl dai baci stellari ha annunciato la novità su Instagram dove si è mostrata poco prima della partenza intenta a sistemare trucco e parrucco.

In alcune stories, infatti, la vediamo in compagnia di Federico Fashion Style che si è recato a casa di Valeria per rendere i suoi boccoli biondi ancor più morbidi e iconici.

Successivamente, sempre in altre iG Stories, Valeria Marini è andata in un centro estetico della capitale per dare nuova forza al suo sguardo sistemando le sopracciglia e rinfoltendo le ciglia.

Leggi anche: >> Isola dei famosi, Valeria Marini nuova concorrente: il reality spagnolo sfida quello italiano

Come si è preparata Valeria Marini prima di partire per L’Isola

D’obbligo i ringraziamenti alla proprietaria di Glam Pro Academy che ha reso la Marini davvero irresistibile!

La domanda, però, sorge spontanea: dal momento che il Lazio è ancora in zona rossa (passerà in arancione da martedì 30 marzo), Valeria poteva ricevere a casa Federico Fashion Style e andare in un centro estetico? Questo è quanto hanno fatto notare molti utenti sui social com’è di recente successo anche per Tommaso Zorzi e Oppini.

Ancora su IG, la Marini ha coinvolto nelle sue stories il modello spagnolo Ivan Gonzales a cui si era avvicinata nel corso di Temptation Island Vip: come vediamo, i due si trovano al ristorante, senza mascherina, insieme ad altre persone. In questo caso, però, la polemica è inutile poiché a Madrid i ristoranti sono rimasti aperti, dunque Valeria non stava infrangendo alcuna regola.

Foto: Kikapress/Mediaset