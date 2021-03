Isola dei famosi, Tommaso Zorzi e quel dettaglio sul pantalone nero che in pochi hanno notato: guarda il video

Tommaso Zorzi in total black alla seconda puntata dell'Isola dei Famosi: ecco tutto quello che c'è da sapere sul suo pantalone!

Il look di Tommaso Zorzi durante la seconda puntata dell’Isola dei Famosi ha fatto particolarmente discutere, in particolare per il suo pantalone. Ma cosa avrà mai combinato il buon Tommy durante la diretta del reality condotto da Ilary Blasi?

Tommaso Zorzi in total black a L’Isola dei Famosi fa discutere, ma non tutti notano quel dettaglio sul suo pantalone… foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Il look total black di Tommaso all’Isola dei Famosi

Andiamo con ordine. Tommaso Zorzi si è presentato alla seconda puntata dell’Isola dei Famosi con un look in total black: camicia e pantalone completamente neri. Lo stesso colore già visto nella prima puntata.

Fin qui nulla di male, se non fosse che molti suoi fan non sono sembrati particolarmente entusiasti dalla sua scelta, poiché nei giorni scorsi lo stesso Tommy aveva sfoggiato sui social degli outfit del tutto colorati. La decisione del total black, però, ha una motivazione nobile: Zorzi ha voluto onorare la giornata nazionale delle vittime del Covid, vestendosi di nero in segno di rispetto.

Nonostante la buona causa, però, qualcuno l’ha criticato ugualmente.

“Tommaso però la prox settimana ti metti quacos’altro eh? Basta nero…”, ha scritto una fan. E un’altra ha fatto eco: “la prossima settimana promettici qualche outfit più colorato, c’è… stai da Dio in nero però… qualche colore”.

Non manca però chi ha apprezzato la sua scelta, scrivendo: “Tutto ti sta bene. Ma devo dire che il nero ti sta a meraviglia. Esalta la tua bellezza, sottolinea la tua eleganza. Impone sguardi attenti. Davvero un bel vedere”.

Tommaso Zorzi: il dettaglio sul pantalone notato da pochi

In realtà, sull’outfit in total black di Tommaso Zorzi c’è anche qualcos’altro da dire, dato che sui social l’opinionista dell’Isola ha mostrato un dettaglio che in trasmissione non ha visto nessuno…

In pre-diretta Instagram insieme a Sonia Bruganelli, Tommy ha mostrato il logo presente sui suoi pantaloni, spoilerando il marchio Versace sulla tasca posteriore!

