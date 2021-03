‘Tommaso Zorzi innamorato di un concorrente’ dell’Isola dei famosi? Il tweet a fine puntata fa volare i fan

Tommaso Zorzi si è innamorato di Gilles Rocca dell'Isola dei famosi? Ecco cosa è successo in studio e su Twitter dopo la puntata.

Spunta sui social network una nuova indiscrezione su Tommaso Zorzi che, nel suo ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi sembra essersi innamorato di un concorrente del reality condotto da Ilary Blasi. Ma di chi si tratterà mai?

Tommaso Zorzi sembra essersi innamorato di uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, ovvero Gilles Rocca: ecco i suoi commenti sul naufrago.

Tommaso Zorzi innamorato di Gilles Rocca? Cos’è accaduto all’Isola

Andiamo con ordine. Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi e una prova dei concorrenti, Ilary Blasi ha chiesto maliziosamente a Zorzi: “Tommaso, cosa ne pensi degli addominali di Gilles?”

La risposta di Tommy non ha lasciato adito a dubbi: “Gilles non so. Se hai bisogno di essere consolato, il mio numero ce l’hai. Se non ce l’hai, te lo fai dare dalla produzione…”

Dopodiché, alla fine della puntata, Tommaso Zorzi ha pubblicato un’immagine del concorrente dell’Isola dei Famosi su Twitter, scrivendo “Ma buonanotte specialmente a te caro Gilles Rocca” e facendo subito partire una serie di rumors sul fatto che possa essere innamorato di lui…

Ma buonanotte specialmente a te caro Gilles Rocca. #isola pic.twitter.com/X5XBZ560gV — Tommaso Zorzi (@tommaso_zorzi) March 23, 2021

I social volano con Tommaso: gli apprezzamenti a Gilles

Dando un’occhiata ai commenti dei social network, abbiamo subito notato che i fan hanno apprezzato l’intervento di Tommaso Zorzi su Gilles Rocca, al punto che c’è chi twitta: “Comunque Gilles non è una manzo ma l’intera macelleria”.

Ma soprattutto, c’è chi ha avvertito subito Tommy: “PREPARIAMOCI AGLI ARTICOLI domani “Tommaso Zorzi si è innamorato di uno dei naufraghi dell’isola dei famosi 2021”. E siccome qui su Funweek seguiamo con attenzione i social network per far sentire sempre più forte la voce dei telespettatori, potevamo non accogliere questo appello?

TOMMASO PREPARIAMOCI AGLI ARTICOLI domani

“Tommaso zorzi si è innamorato di uno dei naufraghi dell’isola dei famosi 2021 “ — Zommaso Torzi, cecchino,pippo, per gli amici 🥑💅 (@mariannagiovag2) March 23, 2021

