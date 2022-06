Isola dei famosi, Guendalina litiga con Lory del Santo durante la pubblicità: cosa è successo a telecamere spente

Isola dei Famosi: il litigio tra Guendalina Tavassi e Lory Del Santo è continuato anche a telecamere spente. Ecco cosa è successo tra le due

Tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi non c’è certo un bel rapporto: lo abbiamo visto sull’Isola dei Famosi e lo abbiamo continuato a vedere dopo la loro uscita dal gioco. Ma ora che sono tornate in Italia, le due ex naufraghe stanno dando il loro meglio. Cosa avranno combinato stavolta?

Andiamo con ordine. Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 13 giugno, tra Guendalina Tavassi e Lory c’è stato un litigio assurdo, alimentato dalla vicenda dei commenti comparsi sul profilo Instagram della Del Santo.

In particolare, dopo il suo ritorno dall’Isola, era diventato virale il fatto che sul suo profilo Instagram fossero comparsi degli ‘auto commenti’ nei quali veniva lodata in maniera incredibile. C’è chi ha pensato che Lory si fosse scritta tanti commenti da sola, dimenticandosi di cambiare account… Poi il suo staff ha rivelato che si trattava di commenti ricevuti in privato dai fan e riscritti in pubblico affinché potessero leggerli tutti.

“Lory DelVanto”, aveva invece commentato Guendalina Tavassi nell’occasione. E negli studi dell’Isola ha rincarato la dose: “Era Lory DelVanto in questo caso visto che si elogiava da sola. Certo che i messaggi pubblicati erano veri, ma volevi pubblicarli con i profili fake. Noi però adesso vogliamo i nomi dei fake che usi. Poi, Ilary, guardate che Lory non mi ha nemmeno salutata. Quando si è seduta qui nemmeno mi ha detto ciao!”

Lory ha ribattuto “I messaggi erano veri, di fan reali. Magari per te erano complimenti immeritati però verissimi. Ma quali fake? No no no no, non erano affatto parole mie!”

Cosa è successo tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi a telecamere spente

Della vicenda si è continuato a parlare anche dopo la puntata, quando Guendalina Tavassi ha spiegato nelle sue Stories cosa è accaduto a telecamere spente: “Comunque ragazzi: la cosa più divertente di questa puntata è stata Lory, che continuava a pensare di essere sull’Isola… ma senza nomination! Perché sennò l’avrei nominata stasera e alla fine che ha fatto?”

“Ti ha mandato pure aff…” , ha detto Alessandro Iannoni, comparso nelle storie dell’amica ed ex co-naufraga sull’Isola.

Poi, a riprova di quanto affermato, Guendalina ha pubblicato anche un video girato da qualcuno in studio, nel quale si vede Lory Del Santo che anche durante la pubblicità e dopo la fine della puntata ha continuato a discutere con lei fino ad alzarsi e andare via con un gesto di stizza.

