Dopo la bordata lanciata a Elisa Isoardi in difesa di Tommaso Zorzi, arriva la decisione di Stefania Orlando su L’Isola dei Famosi

Nonostante Stefania Orlando non abbia vinto il GF VIP, per i fan del programma è come se insieme a Tommaso Zorzi ci fosse stata anche lei: i due concorrenti oramai sono amici inseparabili, si guardano le spalle l’un l’altro e su Instagram stanno facendo incetta di followers.

Ora che Zorzi è stato chiamato alla corte di Ilary Blasi per commentare L’Isola dei Famosi, la Queen non si è lasciata sfuggire l’occasione per vivacizzare la rete con tweet pungenti, come solo lei sa fare!

L’ultimo in ordine di tempo, infatti, è legato a Elisa Isoardi, rea di aver avuto un diverbio con Zorzi in merito al suo comportamento finto buonista nella casa del GF VIP.

Stefania Orlando ha quindi ‘rimesso al suo posto’ l’ex presentatrice de La prova del cuoco con un laconico: “Evidentemente Elisa Isoardi ha guardato un altro GF VIP”, da allora però i fan non hanno più ricevuto chicche sul reality hondureno da parte della Orlando.

La reazione del web alla decisione della Queen su L’Isola dei Famosi

Come mai? Stando alle sue ultime dichiarazioni su ClubHouse, Stefania, attualmente impegnata nella realizzazione del videoclip di ‘Babilonia’, ha deciso di non esporsi mediaticamente così tanto su L’Isola dei Famosi, i naufraghi e le dinamiche di gruppo.

Stefania ha detto su CH che non commenterà più l’isola pic.twitter.com/GkrpEWfUy6 — pazzesʞo con la ʞ (@friccicarello_) April 5, 2021

Il motivo è presto detto: dopo aver preso le parti di Zorzi nella catfight con la Isoardi, la Queen avrebbe ricevuto diverse critiche, messaggi offensivi e tweet spiacevoli. Ma l’esercito di ammiratori sente già la sua mancanza:

“Già mi manca Stefania Orlando che rende iconica l’#isola con i suoi tweet Madonna quanto vi odio mi state tutti sul ca**o”

Già mi manca Stefania Orlando che rende iconica l'#isola con i suoi tweet Madonna quanto vi odio mi state tutti sul cazzo — SCUSA SE TI HO VOLUTO BENE 🐍 (@zialo96) April 6, 2021

“Mi dispiace che dia retta a quelle galline che si fanno le gradasse dietro ad un telefono”

“per colpa di quei cessi che l’hanno attaccata inutilmente stefania non commenterà più l’isola. Stefania Orlando non ve la meritate, cessi.”

per colpa di quei cessi che l’hanno attaccata inutilmente stefania non commenterà più l’isola. Stefania Orlando non ve la meritate, cessi. — فرانشيسكا (@ansiaebestemmie) April 6, 2021

