Isola dei famosi, è successo a Soleil Sorge prima della diretta: il malore che l’ha colpita

Soleil Sorge non è ancora sbarcata sull'Isola dei Famosi: la futura naufraga ha avuto un malore. Ecco come sta adesso

Nuova disavventura per Soleil Sorge in Honduras: in attesa di sbarcare all’Isola dei Famosi, l’ex corteggiatrice di Uomini & Donne è stata colpita da un malore che potrebbe averle impedito di entrare nel reality show condotto da Ilary Blasi. Ma che cos’ha avuto di preciso? E come sta invece adesso?

Isola, Soleil Sorge rimasta non è sbarcata al reality: ecco cosa ha avuto

Andiamo con ordine. Soleil Sorge non è entrata in gioco a L’Isola dei Famosi durante la puntata del 30 maggio, nonostante molti immaginassero che sarebbe stato così. Pur essendo già sbarcata in Honduras, Stasi è rimasta bloccata in albergo, senza poter raggiungere la Playa Palapa e i naufraghi del reality show.

A svelare cosa ha finito per bloccarla è stata lei stessa, pubblicando su Instagram un video-selfie nel quale balla sorridente davanti allo specchio con tanto di nuovo look fatto di treccine: “Kinda Fun Face: ho avuto la Maledizione di Montezuma per due giorni ma ho vinto io perché la magia bianca vince sempre“.

Che cos’è la Maledizione di Montezuma?

Questa cosiddetta ‘maledizione di Montezuma‘ che avrebbe impedito a Soleil di raggiungere l’Isola dei Famosi è una famosa leggenda. Si narra che, nel 1519, l’imperatore azteco Montezuma II lanciò una maledizione contro l’esercito conquistador spagnolo, giunto in America Centrale per sottomettere la sua gloriosa civiltà. In seguito a questa maledizione, gli invasori europei cadevano in preda a forti disturbi gastrointestinali, dolori addominali, attacchi di diarrea e forte febbre.

Questa è stata dunque la ‘maledizione’ che ha colpito anche Soleil Sorge appena sbarcata in Honduras. Sarà per questo che il suo ingresso all’Isola dei Famosi è stato rimandato di qualche giorno?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy