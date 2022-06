Isola dei famosi, Soleil Sorge potrebbe ritornare per la finale? Non sarebbe una pessima idea

Soleil Sorge è pronta a tornare sull'Isola dei Famosi in vista della finale del 27 giugno? Riuscirà a risollevare le sorti del programma?

Dopo il successo della sua apparizione sull’Isola dei Famosi, si sta parlando della possibilità di un ritorno di Soleil Sorge per la finale, in programma il 27 giugno 2022. Ma quanto c’è di vero in queste voci? E quanto invece i fan di Stasi aspettano questo momento?

Senza Soleil Sorge, l'Isola dei Famosi fa più fatica: è per questo motivo che molti telespettatori del reality show condotto da Ilary Blasi si aspettano che l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne possa ritornare ad animare il programma in vista della finale del 27 giugno. Succederà davvero?

Isola dei Famosi: si fa spazio l’idea del ritorno di Soleil per la finale

Andiamo con ordine. L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi ha registrato un calo di ascolti e, pur essendosi confermata come il programma più visto della serata del 13 giugno, non ha visto picchi particolari.

Molti fan hanno imputato questo calo all’assenza di Soleil Sorge dagli studi di Ilary Blasi, asserendo che i 200mila telespettatori in meno rispetto alla settimana scorsa avrebbero ‘mollato’ il programma per via dell’assenza dell’ex corteggiatrice di Uomini & Donne. Soleil, a quanto pare, avrebbe la capacità di spostare lo share dell’1-1,5%, che non sarebbe affatto poco.

Soleil riuscirà a risollevare le sorti del reality show?

L’Isola dei Famosi, infatti, è a rischio chiusura. O, secondo quanto si vocifera ormai da qualche settimana, potrebbe lasciare Mediaset per approdare su altre reti o su qualche piattaforma di streaming.

Quello che però sta suggestionando molti telespettatori, soprattutto in vista della finale del 27 giugno, è la possibilità di far ritornare Soleil Sorge sull’Isola dei Famosi. Riuscirà la biondina italo-americana a risollevare le sorti del reality show di Ilary Blasi? Oppure il suo destino è ormai segnato?

