Isola dei famosi, perchè Guendalina Tavassi non c’era in puntata? Le sue ultime stories. La delusione dei fan

Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo non c'erano nella prima puntata dell'Isola dei Famosi: ecco quando entreranno in gioco

Edoardo e Guendalina Tavassi erano stati annunciati come concorrenti dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, nella prima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi i due non si sono visti. Per quale motivo erano assenti? E, soprattutto, entreranno davvero?

Edoardo e Guendalina Tavassi non sono entrati a L’Isola dei Famosi durante la prima puntata del reality show, provocando la delusione di una larga fetta di pubblico. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola dei Famosi: Guendalina ed Edoardo Tavassi non entrano nella prima puntata

Andiamo con ordine. Guendalina Tavassi (ex gieffina e già concorrente dell’Isola dei Famosi 9) è nella lista dei concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi in coppia con il fratello Edoardo ma, durante la prima puntata, non è sbarcata in Honduras perché rimasta a completare la quarantena in albergo.

Molti telespettatori sono rimasti ovviamente delusi dal mancato ingresso di Guendalina (ed Edoardo) nel reality show, tant’è che in molti già fanno sapere di non riuscire ad aspettarli… L’hype da lei creato sui social, infatti, è davvero altissimo.

I Tavassi entreranno in gioco giovedì prossimo

Niente paura però: come annunciato nelle stories, i Tavassi entreranno in gioco nella puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda giovedì 24 marzo. Con loro, anche Blind, Roberta Morise e Nick Luciani e Silvano Michetti dei Cugini di Campagna.

Proprio su questi ultimi, i fan di Guendalina si stanno sbizzarrendo. C’è qualcuno, infatti, che se la immagina in albergo, a studiare le mosse di ogni singolo concorrente già entrato in gioco. Il tutto guardando la puntata dal cellulare e utilizzando i giga dei Cugini di Campagna per l’hotspot…

Non sarà la realtà… ma sembra una ricostruzione davvero esilarante!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset