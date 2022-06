Isola dei famosi, Nicolas Vaporidis e quella ‘diceria’ su di lui: perchè si merita di vincere il reality

Nicolas Vaporidis sarà il vincitore dell'Isola dei Famosi? Ecco perché proprio lui meriterebbe di trionfare nel reality show

Nicolas Vaporidis è un po’ il vincitore annunciato dell’Isola dei Famosi ma c’è un dettaglio sull’attore che sembra far sì che si meriti davvero di uscire trionfante dalla finale del reality show condotto da Ilary Blasi. Di cosa si tratterà mai?

Sarà Nicolas Vaporidis il vincitore dell’Isola dei Famosi? In molti sono pronti a scommetere di sì e già elencano tutti i motivi per i quali la sua vittoria sarebbe buona e giusta. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Nicolas Vaporidis merita di uscire vincitore dall’Isola dei famosi?

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Nicolas Vaporidis è uno dei concorrenti più apprezzati dell’edizione in corso dell’Isola dei famosi poiché è stato in grado di creare le giuste dinamiche e di farsi apprezzare per la sua autenticità, stabilendo importanti legami (e contrasti) con gli altri naufraghi.

Non a caso, sono molti a scommettere sul fatto che proprio lui possa vincere il gioco, sebbene molti suoi haters ed avversari sembrano virare su Carmen Di Pietro o Nick Luciani.

Nicolas ‘re del televoto’: il dettaglio che potrebbe farlo trionfare

C’è infatti chi lamenta che Nicolas Vaporidis venga considerato ‘raccomandato’ e che se dovesse uscire vincitore si scatenerebbero molte polemiche. Anche se ogni televoto vinto dall’attore di origine greca si è concluso con alte percentuali di scarto che mostrano un altissimo gradimento del pubblico nei suoi confronti.

Sono in tanti sui social network a gradire questo dettaglio e a mostrare quindi il loro amore per lui. D’altronde è colui che più di tutti, specie dopo l’addio di Edoardo Tavassi per i problemi al ginocchio, è riuscito a catalizzare le attenzioni su di sé.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset