Isola dei famosi, la battuta di Nicolas scatena polemiche su ricci e pesci: è uno spreco?

Isola dei Famosi: la battuta di Nicolas Vaporidis sui pesci e i ricci di mare fa arrabbiare gli altri naufraghi e i telespettatori: cosa ha detto

Sta facendo discutere un po’ tutti, sia naufraghi che telespettatori, una battuta fatta da Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi sui pesci e i ricci di mare che lui e i suoi compagni d’avventura hanno trovato. Ma cosa avrà mai detto di tanto assurdo l’attore presente nel reality di Canale 5?

Una battuta di Nicolas Vaporidis sui ricci di mare e i pesci raccolti dai suoi coimpagni fa arrabbiare un po’ i fan e gli altri naufraghi dell’Isola dei Famosi: ma cosa avrà mai detto di tanto grave il concorrente del reality show di casa Mediaset? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola dei Famosi: la battuta di Nicolas Vaporidis su ricci e pesci non piace a nessuno

Andiamo con ordine. Molti telespettatori hanno criticato i concorrenti dell’Isola dei Famosi di pescare pesci e ricci di mare per poi lasciarli morire al sole, senza mangiarli. A peggiorare il tutto è arrivato Nicolas Vaporidis che, appunto, guardando pesci, conchiglioni e ricci di mare ha proposto di buttarli di nuovo in mare.

Le critiche alle parole dell’attore di origine greca hanno fatto in breve il giro del web ma anche sulla stessa Isola c’è chi se l’è presa non poco. In particolare, Carmen Di Pietro e Lory Del Santo sembrano essere rimaste piuttosto scandalizzate dalla sua battuta. La prima ha addirittura detto di essere rimasta male per le esternazioni del concorrente…

Nicolas, però, sentito il discorso di Carmen l’ha rassicurata: la sua proposta era completamente ironica. Soltanto una battuta, niente di particolarmente serio ma una frase che ha subito fatto partire una serie di accuse nei suoi confronti quando, in realtà, non ce n’era assolutamente bisogno.

