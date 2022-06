Isola dei famosi, Vaporidis e il film con Capotondi su La5: polemiche social dei fan del programma

Su La5 andrà in onda il film 'Come tu mi vuoi' con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi: favorirà il naufrago sull'Isola dei Famosi?

Domani sera, giovedì 9 giugno 2022, su La5 andrà in onda il film ‘Come tu mi vuoi‘, interpretato da Nicolas Vaporidis e dalla sua ex Cristiana Capotondi. Fin qui nessun problema, se non fosse che qualcuno ci ha visto della malizia da parte di Mediaset in virtù della partecipazione del suo interprete a L’Isola dei Famosi. Ma qual è la verità?

Il film di Vaporidis in onda su La5: lo favorirà all’Isola dei Famosi?

Andiamo con ordine. A finire sotto accusa, in particolare, è il fatto che le reti Mediaset, ovvero quelle che trasmettono l’Isola dei Famosi, trasmetteranno anche un film in prima serata che vede protagonista uno dei naufraghi. Tra l’altro su La5, una rete sulla quale sono spesso mostrati i daytime dell’Isola.

Più d’un telespettatore sta bollando come ingiusta questa scelta, considerandola un metodo per favorire Nicolas. Qualcun altro, invece, ha difeso sia Vaporidis che il film ‘Come tu mi vuoi‘ che la scelta di La5 di trasmetterlo. D’altronde, in che modo la pellicola potrebbe andare ad influire sulla sua presenza in Honduras?

Guendalina Tavassi prende in giro Nicolas guardando ‘Come tu mi vuoi’ con Cristiana Capotondi

E poi c’è Guendalina Tavassi. L’ex naufraga ha colto la palla delle polemiche al balzo e non ha perso l’occasione per prendere un po’ in giro Nicolas. Nelle sue Instagram Stories, la sorella di Edoardo (in attesa del film su La 5) ha pubblicato un fotogramma di ‘Come tu mi vuoi‘ che ritrae appunto Vaporidis al fianco di Cristiana Capotondi.

Nella storia, Guendalina ha taggato Nicolas scrivendo: “Dalla stuoia alla tv è n’attimo. Questa la voglio per il nostro marchio: ‘Pelati dei Caraibi'”.

