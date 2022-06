Isola dei famosi, Marialaura è tornata ma i fan mormorano: polemiche per il trattamento diverso a lei riservato

Marialaura De Vitis è tornata in gioco all'Isola dei Famosi: su di lei però i fan notano qualcosa che scatena subito qualche polemica

Marialaura De Vitis è tornata in gioco all’Isola dei Famosi, scatenando subito le proteste dei telespettatori del reality show di casa Mediaset. Ma cosa sarà mai successo nel momento in cui la vincitrice de La Pupa e il Secchione Show è riuscita a sbarcare di nuovo sulla spiaggia del programma tv? Chi sarà stato il destinatario delle polemiche?

Polemiche sul trattamento ricevuto da Marialaura De Vitis, appena tornata in gioco all’Isola dei Famosi. Ai telespettatori del reality show non è piaciuto l’atteggiamento della produzione nei suoi confronti. Photo Credits: Kikapress

Isola dei Famosi: Marialaura De Vitis è tornata dall’infermeria

Andiamo con ordine. Marialaura De Vitis, qualche giorno fa, è stata portata in infermeria per accertamenti medici: problemi di salute che sembrano essere completamente superati, in quanto la naufraga è tornata subito in gioco all’Isola dei Famosi.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che alcuni fan hanno notato qualcosa di strano nell’atteggiamento della produzione del programma nei suoi confronti.

Le polemiche dei fan dopo il rientro della naufraga

Innanzitutto, per Marialaura De Vitis non è stato preparato alcun post ma soltanto una Instagram Stories che ne mostrava il rientro. Tra l’altro, la stessa Stories è stata pubblicata contestualmente all’annuncio della nuova prova ricompensa, senza avvertire direttamente né lei né gli altri naufraghi.

C’è chi accusa la produzione di non aver voluto pubblicare un post e che “non è corretto se non farete in favore solo di Marialaura una clip o una sorpresa visto che praticamente non si è vista tutta la settimana“.

E c’è chi invece precisa che “Potevano anche avvertire del suo rientro come hanno fatto con Edoardo“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset