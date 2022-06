Isola dei famosi, Lory del Santo ‘infatuata’ di Gennaro Auletto? ‘Supera qualsiasi aspettativa’: cosa svela in un’intervista

Lory Del Santo 'infatuata' di Gennaro Auletto? Dopo l'Isola dei Famosi ha parlato con lui a telefono: il racconto a Casa Chi

Lory Del Santo è stata ospitata a Casa Chi da Adua Del Vesco, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri: ha parlato della sua avventura all’Isola dei Famosi ma ai fan non è sfuggito quel riferimento a Gennaro Auletto. Tra i due c’è del tenero? La Del Santo è innamorata di lui?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, ‘Marco Cucolo disperato’: Lory del Santo svela cosa è successo al suo fidanzato dopo la litigata

Lory Del Santo fa riferimento a Gennaro Auletto durante la sua ospitata a Casa Chi: l’attrice prova qualcosa per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola, Lory Del Santo ‘infatuata’ di Gennaro Auletto?

Durante la sua ospitata a Casa Chi, il 16 giugno 2022, Lory Del Santo ad un certo punto ha fatto un inaspettato riferimento a Gennaro Auletto: “Posso dirvi una cosa? Prima di parlare con voi mi ha chiamato dall’Honduras Gennaro. Sapete cosa mi ha detto? Innanzitutto l’ho salutato perché è uscito ieri sera e mi è dispiaciuto. Lui è uno che era di quelli che da appena arrivato si dava più da fare di tutti. Ha portato un albero giù dalla montagna. Disponibile… io non ho mai visto uno che si è dato da fare più di lui ed è stato fatto passare per uno che non faceva niente. Non è vero. Questa è una falsità“.

Toni bellissimi, quelli con cui l’attrice ha parlato dell’ormai ex naufrago. Che però le ha fatto una richiesta: “Gennaro però mi ha detto: ‘Lory, ho passato tutta la notte con Marco la sera che ha detto quella frase. Ti giuro, ha pianto perché siamo andati sulla montagna per non essere ripresi. Ha pianto per più di un’ora: è stato disperato. Lory, ti prego perdonalo‘”.

Dopo un attimo, però, la situazione cambia e Lory Del Santo ha cominciato a parlare di Auletto mettendone in luce le qualità: “Questa è una testimonianza di Gennaro alla quale credo. Una persona che parla cinque lingue come se fossero la sua lingua madre. Che si è fatto da solo, vive da solo e si mantiene da solo“.

A quel punto Azzurra Della Penna ha notato il trasporto dell’ospite, tanto da dirle: “Ma non è che mentre Marco va a trovare sua mamma, Gennaro viene a trovare te giovedì?”

E le parole di Lory, in realtà, lasciano qualcosa di non detto: “Nella mia vita c’è stato un altro Gennaro! Però, se devo giudicare la bellezza, questo Gennaro qua supera qualsiasi aspettativa!”

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset