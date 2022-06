Isola dei famosi, Lory del Santo e la frecciatina velenosa poche ore prima della finale: la foto con Simona Ventura

A poche ore dalla finale dell'Isola dei Famosi 2022, Lory Del Santo posta una foto e una Instagram Stories che fanno discutere: ecco perché

Sui social network arriva una frecciatina velenosa di Lory Del Santo a poche ore dalla finale dell’Isola dei Famosi. Ma cosa avrà mai postato l’ex naufraga del reality show condotto da Ilary Blasi? E perché in molti ci hanno visto un riferimento malizioso?

Lory Del Santo: la frecciatina all’Isola dei Famosi prima della finale

Andiamo con ordine. Se tra poche ore ci sarà la finale dell’edizione 2022 de L’Isola dei Famosi, Lory del Santo ci ha fatto fare un salto indietro di 17 anni postando un’immagine che sembra essere una vera e propria frecciatina alla (attuale) produzione del reality show.

Nel 2005, infatti, l’attrice e showgirl vinse L’Isola dei Famosi 3, all’epoca condotta da Simona Ventura e in onda su Rai 2. Ebbene, Lory ha postato la copertina di Dipiù del 2005 con il titolo “Lory del Santo. Dopo tanti dolori ha trionfato“.

A far discutere è la stessa copertina del settimanale, nella quale la Del Santo appare abbracciata insieme a Simona Ventura. Questo il suo commento: “Isola dei famosi 2005. Quanti bei ricordi. Mai dimenticare le cose belle e le emozioni grandi…”. E poi, nelle Instagram Stories, ripostando il commento di un fan, ha dato risalto ad una vera e propria frecciatina velenosa: “2005 Lory vince l’Isola. Quando il formata era prodotto da RAI e Magnolia ed era un programma VERO!”

I fan commentano il post di Lory: chi l’apprezza e chi la critica

Inutile dire che i fan si sono divisi sulla questione, tra chi la appoggia pienamente con commenti come “Fiero di averti televotata Loredana, orgoglio veneto, dovevi vincere anche quest’anno“. Oppure: “Mi spiace che tu non sia stata capita. Non si poteva competere con l’arroganza dimostrata da quasi tutti i naufraghi“.

Ma c’è anche chi quella frecciatina velenosa della Del Santo prima della finale dell’Isola dei Famosi non l’ha apprezzata proprio, riassumendo così il proprio parere: “Lory hai dato il peggio del peggio, antipatica furba, pettegola e a mettere sempre zizzania, poverino Marco“.

Photo credits: Kikapress, Instagram