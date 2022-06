L’Isola dei Famosi il prossimo anno si farà? Ecco l’indiscrezione

Mentre si attende di scoprire il vincitore assoluto di questa edizione, ci si domanda se l'anno prossimo ci sarà una nuova edizione del reality

L’edizione 2022 dell’isola dei famosi sta per volgere alla fine, con la finalissima attesa con la fine del mese di giugno. In tanti già provano a pensare all’anno prossimo e ad un eventuale nuova edizione del reality tanto amato dagli spettatori.

Tutto – o quasi – dipende dagli ascolti: la 23esima puntata della diretta su canale 5 si è chiusa con uno share intorno al 19% e più di 2 milioni di telespettatori. I numeri, secondo gli specialisti, sono in calo e secondo Giuseppe Candela non sarebbero sufficienti per pensare a una riconferma certa del reality nel palinsesto televisivo della prossima stagione.

Isola dei famosi, ci sarà una nuova edizione anche nel 2023?

L’analisi di Candela si basa sul programma e sull’attuale concorrenza proposta dalle altri reti televisive, ha infatti twittato: “L’isola dei famosi si ferma al 19% con Rai1 al 7% e le atre reti in vacanza, con chiusura notturna e “nuovo” share. Davvero troppo poco, visti i costi, per ottenere la riconferma”.

Dall’altra parte c’è chi vocifera che Mediaset abbia già rinnovato l’acquisto dei diritti televisivi per realizzare una nuova edizione del reality. Tra chi è sicuro di un’altra Isola c’è TvBlog, che ha parlato di accordi tra Mediaset e Banijay già in essere.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset