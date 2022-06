Isola dei famosi, ‘disagio e dolore esasperato’: la bionda ex concorrente senza freni: cosa dice dopo essere uscita dal reality

Licia Nunez racconta cosa è accaduto all'Isola dei Famosi e tutti i traumi della sua esperienza: ecco che cosa ha rivelato l'ex naufraga

Licia Nunez è stata l’ospite dell’ultima puntata di Casa Chi, con Rosalinda Cannavò, Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, raccontando della sua avventura sull’Isola dei Famosi. Un’intervista nella quale l’ex naufraga si è espressa senza alcun pelo sulla lingua. Ma cosa avrà mai dichiarato?

Foto: Alessandra Corbi Ufficio Stampa Mediaset

Licia Nunez: “Isola? Non c’era niente di interessante”

Andiamo con ordine. Licia Nunez si è ritirata dall’Isola dei Famosi il 23 maggio scorso in seguito al prolungamento del programma fino al 27 giugno, insieme ad Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e Blind.

Quando a Casa Chi Valerio Palmieri le ha chiesto perché non sia rimasta sull’Isola, lei ha risposto: “Non c’era niente di interessante… il cuore era già impegnato. Lì c’era ben poco. Io lanciavo segnali di fumi verso l’Italia. Non avete capito una mazza!”

“Sull’Isola vengono esasperati sofferenza e dolore”

Poi ha cominciato un discorso decisamente più introverso su quella che è stata la sua esperienza: “L’Isola, proprio perché ti mette a dura prova con il fisico e con la mente, crea anche dei fantasmi. È una situazione talmente forzata che vivi con persone con cui nel quotidiano non parleresti e non ci prenderesti nemmeno un caffè. Questa sorta di forzatura, questo dover sottostare a delle regole, crea poi del disagio e fa riaffiorare anche dei fantasmi che tu in qualche modo ritenevi non presenti. Vengono esasperati anche sofferenza e dolore”.

Poi qualcosa è cambiato in Lica Nunez e nella sua Isola: “Nel mio caso purtroppo sono venute fuori delle situazioni del passato. Però ho scoperto di essere molto forte a livello mentale. Ho fatto uno switch, ho interpretato in maniera diversa lo spirito dell’Isola dicendomi di non poter trovare lì amici o altro ma solo conoscenti. E lì non te ne frega più niente e ho cominciato davvero la mia Isola”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Mediaset