Laura Maddaloni attacca Luxuria a Pomeriggio 5: l’intervento di Barbara D’Urso che reagisce così

Lo scontro tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni continua anche negli studi di Pomeriggio 5: ecco cosa ha detto dalla D’Urso l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Dopo l’eliminazione di Laura Maddaloni dall’Isola dei Famosi, continua lo scontro a fuoco tra la judoka e Vladimir Luxuria, tant’è che si sposta negli studi di Pomeriggio 5, dove Barbara D’Urso ha ospitato la moglie di Clemente Russo. Ma cosa avrà detto di tanto grave da costringere Carmelita ad intervenire?

Tra Vladimir Luxuria e Laura Maddaloni, durante l’Isola dei Famosi, è successo davvero di tutto. L’opinionista e la concorrente sono state al centro di scontri e polemiche, che continuano anche ora che la judoka ha lasciato il reality show di Ilary Blasi, tanto da essersi schierata contro Vladimir Luxuria anche negli studi di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Laura Maddaloni attacca Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5

Non si placano le polemiche tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. Anche dopo aver lasciato l’Isola dei Famosi, la moglie di Clemente Russo continua la sua lotta senza quartiere contro l’opinionista. A Pomeriggio 5, la judoka è tornata sulle liti con Luxuria, nonché sugli scontri avvenuti durante il reality show. In particolare, la D’Urso le ha mostrato lo scontro avvenuto dopo l’eliminazione della stessa Laura.

“Ho trovato di pessimo gusto il suo atteggiamento – ha esordito la Maddaloni – Ho guardato i social e ho la conferma, il suo atteggiamento quando sono uscita dall’Isola. Fare smorfie dietro quando avevo finito il mio percorso, esagerare, lo trovo di pessimo gusto”.

“Vladimir per me è come un arbitro, può parlare di quello che vede ma non far trasparire una sua preferenza. Ha esagerato – ha continuato l’ex naufraga – Prima dello scontro con Vladimir praticamente sui social non c’era nessun pregiudizio e nessun messaggio negativo su di me. Nel momento in cui lei ha parlato c’è stata una risonanza, giustissima perché ha un ruolo importante, doveva attenersi a dare un’opinione”.

Barbara D’Urso interviene nel dibattito: cosa ha detto su Vladimir alla Maddaloni

Le parole della Maddaloni, ad un certo punto, hanno fatto intervenire anche Barbara d’Urso, che ha prima parlato bene di Laura e Clemente come sportivi, poi, però, ha preso le difese di Vladimir.

“Però Laura – ha risposto Carmelita – a prescindere da quello che io ho detto, se a Vladi tu non sei piaciuta ha tutto il diritto di dirlo. Quando prendo degli opinionisti e li scelgo, loro hanno il diritto di dire la loro opinione. Evidentemente non le sei piaciuta. La precisazione sul vostro sport è un’altra cosa che ho voluto fare”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset