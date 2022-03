Isola dei famosi, frecciatine tra Vaporidis e Jeremias Rodriguez: cosa è successo tra i due

Scintille all'Isola dei Famosi tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis: ecco le frecciatine volate tra i due durante la prima puntata

La prima puntata dell’Isola dei Famosi ha già messo in luce dei chiari dissapori tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez, con il fratello di Belen che non ha tardato a mettere in luce il proprio astio nei confronti dell’attore di origine greca. Ma cosa sarà mai successo sulle spiagge del paradiso hondureño?

Isola Dei Famosi: lo scontro tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis

Andiamo con ordine. Durante la prima puntata de L’Isola dei Famosi è andato in scena un momento in cui Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis hanno mostrato davanti alle telecamere di non andarsi a genio a vicenda. Il fratello di Belen Rodriguez, infatti, in coppia con il padre ha deciso di votare per Nicolas e mandarlo al televoto, ignorando però la sua immunità.

Il motivo di questa scelta è presto detto. “Nomino Nicolas perché è l’unico che quando è entrato in Palapa non mi ha salutato – ha dichiarato il ‘tuttofare’ argentino – Anche dopo ho cercato il suo sguardo ma non mi ha mai guardato. Ha salutato mio padre e non ha salutato me“. Nel frattempo, in molti hanno notato lo sguardo seccato di Vaporidis durante questa spiegazione.

Il colpo dei Rodriguez, però, non è stato affondato. Nicolas Vaporidis (in coppia con la modella Estefania Bernal) godeva infatti di un’immunità derivata dal televoto flash… Ad ogni modo, quella che si è vista è stata un’aperta ostilità tra Vaporidis e Jeremias Rodriguez. Riuscirà a scatenare scintille durante tutto il reality show? Per ora, la faida sembra scongiurata. Dopo l’annuncio della sua immunità, Vaporidis ha cercato Jeremias, tendendogli la mano.

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset