Isola dei famosi, la battuta di Ilary Blasi su Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro fa arrabbiare i fan durante la diretta

Carmen Di Pietro ha vinto l'ultima prova leader de L'Isola dei Famosi battendo Jeremias Rodriguez... ma Ilary Blasi ha notato qualcosa

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Carmen Di Pietro e il figlio alessandro si sono aggiudicati la prova leader, sebbene a molti sia parso sospetto il comportamento di Jeremias Rodriguez, a partire da Ilary Blasi. Ma cosa sarà successo nell’ultima puntata del reality show di Mediaset?

Isola dei Famosi: Ilary Blasi fa una battuta su Jeremias Rodriguez, che avrebbe ‘aiutato’ Carmen Di Pietro durante la prova leader. Sarà verò? Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset

Isola: Jeremias Rodriguez ha aiutato Carmen Di Pietro durante la prova leader?

Andiamo con ordine. La prova leader vista nella sesta puntata de L’Isola dei Famosi era una “prova tensiva”: i naufraghi dovevano estendere le braccia dietro il loro corpo e sostenersi rimanendo in tensione e in equilibrio su una piattaforma che progressivamente si avvicina al fango.

Fin qui tutto normale, se non fosse che a trionfare nello scontro è stata Carmen Di Pietro perché (molti hanno segnalato sui social) Jeremias Rodriguez si sarebbe vistosamente gettato nel fango di proposito lasciandola vincere.

Ilary Blasi e quella battuta dopo la prova leader

Non è stato solo il pubblico a casa, però, ad accorgersi che Jeremias Rodriguez si è forse lasciato cadere nel fango per far vincere Carmen Di Pietro. Anche Ilary Blasi sembra aver notato qualcosa, tanto da aver fatto una battuta in diretta.

“Volevo chiedere una cosa ai naufraghi – ha esordito la conduttrice – Ma si sono messi un po’ d’accordo per aiutare Carmen? Mi è sembrato. È stata solo una mia impressione. Jeremias? Hai aiutato Carmen? Ti sei buttato?“

“No. Assolutamente…”, ha risposto il fratello di Belen con un vistoso sorriso che ha fatto chiudere l’argomento alla conduttrice, che ha però precisato: “Quella faccia, Jeremias…“

Nel frattempo, però, i fan di Carmen non hanno preso bene l’interessamento della conduttrice. Tra chi nega che Jeremias si sia buttato nel fango di proposito e chi le intima di non approfondire l’argomento.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset