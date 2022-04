Isola dei famosi, Jeremias lascia il programma. La reazione di Cecilia Rodriguez prima dell’uscita: ‘Che ansia questo programma’

La reazione di Cecilia Rodriguez di fronte alla scelta di Jeremias di lasciare l'Isola dei Famosi: cosa pensa della decisione del fratello

Nel corso della nona puntata de L’Isola dei Famosi, andata in onda il 18 aprile 2022, Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola scatenando la reazione di sua sorella Cecilia sui social. Cosa avrà mai detto la compagna di Ignazio Moser? Avrà appoggiato la decisione del fratello?

Qual è stata la reazione di Cecilia Rodriguez quando suo fratello Jeremias ha lasciato l’Isola dei Famosi? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Jeremias Rodriguez lascia l’Isola dei Famosi

Andiamo con ordine. Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda il giorno di Pasquetta, Jeremias Rodriguez ha perso il confronto con la coppia formata da Roger ed Estefania, decidendo di voler lasciare il gioco.

“Abbandono l’isola – ha detto il fratello di Belen e Cecilia – Ci hanno provato tutti a convincermi. Vado via a casa. Ho bisogno della mia famiglia e della mia fidanzata. Io ho fatto già due reality. Non ho mai vissuto di questo. È un mondo che non mi piace. Questa esperienza mi ha dato tanto. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso, ho chiesto scusa. Vedete il mio sorriso, è quello di una persona che non ha problemi. Ho bisogno di tornare a casa“.

La reazione di Cecilia Rodriguez di fronte alla scelta di Jeremias

Di fronte alla presa di posizione di Jeremias Rodriguez, la reazione di sua sorella Cecilia su Instagram ha colpito molti fan.

La compagna di Ignazio Moser ha postato dei video nelle sue Stories, nelle quali ha detto: “Tra un po’ mi verranno tutti i capelli bianchi… non dico che non mi sono mai usciti però che ansia questo programma! Stavolta non ho fatto storie per salvare mio fratello perché non so quale sia la cosa più giusta, forse che possa tornare a casa“.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy