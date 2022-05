Isola, ‘tutte le coppie sono condizionate’: cosa dice Edoardo a Lory Del Santo 

Edoardo Tavassi spiega a Lory Del Santo il suo punto di vista tra le coppie in gioco

Sull’Isola dei famosi i naufraghi continuano la loro esperienza e convivenza forzata. Alcuni di loro come è noto, stanno partecipando in coppia, come Clemente Russo e Laura Maddaloni, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo.

A proposito di strategia e nomination, in una breve discussione proprio Edoardo Tavassi ha sostenuto che tutte le coppie sono in qualche modo condizionate nelle loro scelte: “Se tu non ci fossi, lui sarebbe tranquillo” ha affermato Edoardo rivolgendosi a Lory Del Santo e Marco Cucolo.

“Se mia sorella litiga con qualcuno e io sono il fratello, e se magari lei non ha ragione io sono condizionato: tendo a difenderla anche se non la penso esattamente come lei. Marco tenderà sempre a difenderti in quanto sei la sua fidanzata, quindi rispetto a quando è solo è condizionato” ha spiegato Edoardo.

Il suo intento era quello di far capire in fondo quanto possa essere appunto condizionato l’andamento del reality e le eliminazioni dal gioco, secondo i rapporti preesistenti tra i naufraghi.

Lory ha così voluto specificare: “Lui con me può esprimere tutti i pensieri che vuole, se io sbaglio lui dice che ho sbagliato, non mi difende”.

