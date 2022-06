Isola, la stranezza di Maria Laura notata dagli utenti: è cambiata dopo La Pupa e il Secchione? 

Maria Laura De Vitis prima e dopo La Pupa e il Secchione Show: la ragazza è cambiata? il sospetto degli utenti

Maria Laura De Vitis è arrivata in corsa nell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi, dopo aver vinto La Pupa e il Secchione Show, programma condotto nella sua nuova veste da Barbara D’Urso su Italia 1.

LEGGI ANCHE: — Isola, Roger: ‘ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire’. Cosa rivela l’ex naufrago

Alla giovane, nota per aver avuto in passato una relazione con Paolo Brosio, è stata immediatamente offerta la possibilità di partire per l’Honduras e lei l’ha colta al volo.

Arrivata sull’Isola gli spettatori da casa si aspettavano di vedere una ragazza sicuramente meno acuta di quello che Maria Laura si sta rivelando: prima infatti c’è stata la presunta astuzia con la quale aveva instaurato un rapporto con Alessandro Iannoni (figlio di Carmen di Pietro che ha rinunciato a continuare il reality per dare priorità agli studi), ora invece settimana dopo settimana resiste nel gioco, evitando nomination ed eliminazioni.

Alcuni spettatori si sono domandati quindi se quello di Maria Laura non fosse stato solo un personaggio costruito per emergere in tv, al fine di assicurarsi un posticino davanti al piccolo schermo.

Il suo cambiamento repentino a distanza di poche settimane da un programma tv all’altro infatti non è sfuggito a molti utenti: “Non ho visto la Pupa e il Secchione ma Maria Laura mi sembra la pupa meno pupa del mondo… Ed è un complimento se non si fosse capito” ha twittato un utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset