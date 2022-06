Isola dei famosi, Soleil sgancia la bomba prima della puntata: ‘Provo tanta pena per voi’. Chi l’ha fatta arrabbiare

Soleil Sorge lancia la bomba sugli haters prima di entrare in gioco all'Isola dei Famosi: ecco cosa ha detto sui social network

Soleil Sorge è in attesa di sbarcare sull’Isola dei Famosi e, nella noia della quarantena, ha deciso di mandare un messaggio forte e chiaro ai suoi haters, sganciando nelle stories delle vere e proprie bombe. Ma cosa avrà detto e scritto l’influencer ed ex concorrente del GF Vip?

Isola: Soleil Sorge manda un messaggio forte e chiaro prima di entrare in gioco

Andiamo con ordine. Attualmente in quarantena in attesa di poter entrare in gioco all’Isola, Soleil Sorge ha deciso di pubblicare un video-messaggio contro gli odiatori seriali dei social network, dicendo alcune parole a riguardo nelle sue Instagram Stories.

“Nella noia abissale di questa quarantena – ha esordito – ogni tanto mi soffermo anche a leggere qualche articolo che magari normalmente avrei sorvolato, anche perché, diciamolo, in fondo è divertente scoprire anche gli haters cos’hanno da dire“.

Poi sgancia la bomba, prendendo di mira alcuni professionisti del settore: “E alcuni mi fanno davvero morire dal ridere. Altri mi lasciano un po’ perplessa, soprattutto quelli che dietro all’hating hanno un mestiere come il ‘giornalista’. Scrivono per qualche testata e mi chiedo: cos’è quella cosa che spinge a raccontare notizie finte? Cioè, è così semplice informarsi. Ma senza l’informazione, che informazione cercate di fare? Addirittura, creare delle supposizioni, delle idee. Abbiamo un mondo pieno di statistiche, di dati, di fatti… di persone di Nature che potreste chiamare in teoria e scoprire quello di cui volete scrivere“.

Con la tanta ironia che la contraddistingue, poi, la Sorge ha deciso di spiegare perché ha deciso di parlare di questo particolare argomento: “Provo tanta pena per voi perché immagino la frustrazione repressa dietro ad una persona che esprime odio… e per questo ci tengo a farvi sentire importanti perché magari così troverete la vostra pace, in quanto chiunque si senta amato o con una vita serena non trova il senso nel buttare tale odio su altri“.

