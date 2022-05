Isola, Selvaggia Roma e la rivelazione sul fidanzato di Mercedesz: vive a casa sua? 

Selvaggia Roma si "scaglia" contro la strategia di gioco messa in atto da Mercedesz Henger, che secondo lei avrebbe un fidanzato a casa ad aspettarla

Mercedesz Henger è sbarcata (per la seconda volta nella sua carriera) sull’Isola dei Famosi, non senza polemiche: c’è infatti chi continua a sostenere che la figlia di Eva Henger sia fidanzata, nonostante in Honduras si professi single.

Ad alimentare le voci a riguardo ora arriva anche Selvaggia Roma, che attraverso le sue stories su Instagram ha rivelato dei dettagli inaspettati.

Mercedesz Henger, il presunto fidanzato e i dettagli spiegati da Selvaggia Roma

“Ragazzi, avete visto? anche ieri la stessa Ilary ha detto che c’è qualcosa che non va: quindi, dato che la cara e dolce Mercedesz fa queste cose di routine… Ha manipolato il suo ex, sta manipolando il suo ragazzo attuale che è in casa ovviamente ad aspettarla, e in più cerca di manipolare il fratello di Guendalina, Edoardo” ha spiegato Selvaggia.

Inevitabilmente sono arrivate le prime reazioni su Twitter: “Selvaggia Roma smaschera Mercedesz e svela che il fidanzato vive a casa sua e che è una grande manipolatrice” ha twittato un utente.

Selvaggia Roma si è dichiarata dunque “contro” la strategia di gioco messa in atto da Mercedesz: l’influencer sembra sapere qualcosa che il resto del pubblico non sa e continua a sostenere che la figlia di Eva Henger abbia un fidanzato a casa ad aspettarla, ma che lo staff della ragazza abbia provato a metterci una pezza, dichiarando che i due si sarebbero lasciati pochissimi giorni prima della partenza di Mercedesz per l’Honduras. La verità verrà a galla?

