Isola dei famosi, il segreto di Jeremias Rodriguez. Cecilia Rodriguez e alcuni dettagli sul fratello: c’entrano con il segreto?

Spuntano alcune dichiarazioni di Cecilia Rodriguez sul segreto di cui si parla all’Isola dei Famosi riguardo a suo fratello Jeremias. Ecco alcuni dettagli.

Si parla sempre di più ‘segreto’ di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi: sulla questione spuntano ora alcune dichiarazioni di sua sorella Cecilia. Ma cosa riguarderanno mai? Cos’avrà mai fatto il concorrente del reality show condotto da Ilary Blasi?

Il segreto di Jeremias Rodriguez sta tenendo tutti i telespettatori dell’Isola dei Famosi con il fiato sospeso: spuntano però alcune dichiarazioni di sua sorella Cecilia, nelle quali è possibile ritrovare diversi dettagli sulla vicenda. Cosa sarà mai successo? Photo credits: Kikapress

Il segreto di Jeremias Rodriguez e le parole di Cecilia

Andiamo con ordine. Da quando Antonio Zequila ha lasciato l’Isola dei famosi, ha rivelato alcuni retroscena, dicendo che Jeremias Rodriguez ha un segreto che non è mai reso pubblico. A rivelarglielo sarebbe stato Gustavo Rodriguez dopo una discussione con il figlio, ottenendo in cambio la promessa di mantenere il segreto segreto stesso.

Molti telespettatori credono che questo segreto possa riguardare il passato di Jeremias, con riferimento particolare al periodo durante il quale viveva in Argentina. Lui stesso, a riguardo, ha rivelato di aver fatto “cose brutte” e di non poterle rendere pubbliche.

Al GF Vip 2, nel 2017, ne parlò sua sorella Cecilia a Ignazio Moser, tra le mura della casa più spiata d’Italia: “Nei momenti più strani di Jeremias era difficile parlare con lui, Belen non ci riusciva. Lui quando sta male non vuole parlare, quando stava così e aveva quei momenti era difficile, devi saperlo prendere. Io stavo con lui in silenzio. Lui voleva stare solo con me. Non voleva parlare, cercava solo coccole, vuole essere coccolato. In Argentina ha fatto un grosso casino, mio padre l’ha rinchiuso non voleva che lui uscisse e l’ha chiuso dentro casa. Io sono volata in Argentina, lui piangeva ed ha chiesto di rimanere solo con me. Mi sono messa sul divano con lui e siamo stati soli, purtroppo non si è sfogato, siamo stati uniti senza parlare“.

