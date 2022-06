Isola, Roger: ‘ho fatto qualcosina con Estefania prima di partire’. Cosa rivela l’ex naufrago 

Roger Balduino vuota il sacco sul suo rapporto con Estefania Bernal

Come ormai è risaputo, Roger Balduino ha dovuto ritirarsi dall’Isola dei famosi a causa delle sue condizioni di salute: tra tutti i malanni, il problemi al piede sono quelli che hanno fatto decidere al medico della produzione di farlo tornare a casa piuttosto che continuare il gioco

Sull’Isola, Roger aveva instaurato un rapporto di intesa con Estefania Bernal, e di questo legame ne ha parlato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5, dove è stato accolto insieme ad altri ex naufraghi, tra cui Guendalina Tavassi, Clemente Russo e Laura Maddaloni.

Interrogato dai presenti sulla sua relazione con Estefania (in molti sostengono da mesi che i due si sarebbero messi d’accordo ben prima di sbarcare sull’Isola), Roger ha dichiarato: “Sì, con Estefania abbiamo fatto qualcosina prima di partire, eravamo nel mio albergo quando è successo. Adesso non ho più un vero sentimento per Estefania, però ero preso”.

La confessione di Roger è andata avanti: “Sì, ci eravamo messi d’accordo dicendo ‘ok, facciamo coppia, ci proviamo’ però dopo mi ero affezionato. Con il cuore non gioco ed erano nati dei sentimenti. La colpa di questa cosa organizzata era al 50% di tutti e due, è stata una strategia”.

Davanti alle parole di Roger, gli altri naufraghi non l’hanno presa benissimo, accusando il modello ed Estefania di aver preso in giro il pubblico con la sua mossa strategica.

