Isola puntata speciale? Cosa accadrà per la finale

Tutto pronto per la finale dell'Isola dei famosi ma alcuni utenti temono di rimanere delusi dall'andamento dell'ultima puntata

L’isola dei famosi si appresta a incoronare il vincitore assoluto di questa edizione e i naufraghi si preparano al grande momento, dopo 99 giorni di permanenza in Honduras.

Quest’anno come l’anno scorso, causa protocolli sanitari obbligatori per via del Covid, la finale si svolgerà direttamente in Honduras, con l’incoronazione del vincitore direttamente sulla spiaggia che ha ospitato gli isolani per tutte queste settimane.

Il periodo di quarantena obbligatorio in caso di ritorno dall’estero avrebbe reso praticamente impossibile la proclamazione del vincitore nello studio di Canale 5 in Italia, come avveniva fino a qualche edizione fa. La produzione ha però promesso un finalissima degno dell’Isola, con i preparativi di una puntata finale piena di sorprese.

Puntata finale dell’Isola dei famosi: cosa accadrà?

“‘Vi aspettano grandi cose per la finale in Honduras’ e poi… Hanno solo montato il solito palchetto di bambù in mezzo al mare per proclamare il vincitore esattamente come lo scorso anno, wow che emozione” ha twittato un utente deluso da ciò che ha potuto intravedere fino ad ora, attraverso le clip divulgate dalla trasmissione. Sarà davvero così o c’è qualche altra sorpresa che la produzione sta tenendo segreta?

Lo stesso Nick Luciani, durante un video, ha espresso la sua idea a riguardo della finale, che secondo lui sarà intensa per tutti, ma che tutto sommato durerà poco, considerando le condizioni nel quale la finale deve svolgersi.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset