Isola, ‘potrebbe esserci un interesse per l’argentina’: cosa rivela Nicolas agli altri naufraghi

Nicolas Vaporidis ha intuito che a Edoardo potrebbe interessare più Estefania che Mercedesz... Sarà vero?

La finalissima dell’Isola dei famosi si avvicina e con essa anche il momento in cui scopriremo chi sarà decretato vincitore assoluto di questa lunghissima edizione del reality.

Tra i grandi favoriti di quest’anno c’è senza dubbio Nicolas Vaporidis. L’attore, fin dal primo momento, ha fatto discutere per le sue prese di posizione e il suo carattere forte. Settimana dopo settimana però, ha imparato a farsi conoscere e apprezzare, sia dagli altri naufraghi che dal pubblico a casa.

Sull’Isola, Nicolas ha condiviso la sua avventura fin dal principio con il gruppo di naufraghi definibili “veterani” e tra questi c’era Edoardo Tavassi che però ha dovuto abbandonare il gioco per via di alcuni problemi al ginocchio.

A sorpresa, gli spettatori più attenti hanno carpito una frase pronunciata proprio dall’attore, che svelerebbe parte delle intenzioni e dei sentimenti di Edoardo, da sempre affiancato (dal pubblico e dalla stessa trasmissione) a Mercedesz Henger, arrivata in Honduras in principio per provare a “conquistarlo”.

“‘Secondo me potrebbe esserci un interesse per l’argentina’”: Vaporidis che la butta lì e che ridendo e scherzando dimostra di aver capito la situazione più di tutti gli altri naufraghi messi insieme” ha twittato un utente, facendo intendere che a Edoardo potrebbe piacere Estefania…

Secondo Pipol Tv, proprio nel resort dove Edoardo ha atteso di fare rientro in Italia dopo il ritiro, Estefania avrebbe flirtato con lui, che però le avrebbe riservato un due di picche, in attesa di capire meglio cosa c’è tra lui e Mercedesz… Sarà vero?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset