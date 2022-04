Isola, pizzette-gate: la frase dolce di Carmen Di Pietro per Guendalina Tavassi 

All'Isola dei Famosi scoppia l'ennesima discussione per il cibo: tutta colpa di pizzette e cocchi

La principale causa delle liti all’Isola dei Famosi è sempre stata, ed è tutt’ora, il cibo. Ancora una volta infatti è la fame a scaldare gli animi dei naufraghi, tanto da far scoppiare l’ennesima discussione.

LEGGI ANCHE: — Isola, Nick e la morte dell’ex cantante dei Cugini di Campagna: cosa accade in puntata

Guendalina Tavassi è stata presa di mira per aver preso troppe pizzette durante la prova ricompensa. Il giorno successivo alla prova ricompensa infatti, è scoppiata la lite. Carmen Di Pietro ha preso le difese di Guendalina.

In particolare, a prendersela con Guendalina sembrano essere stati Clemente Russo e Laura Maddaloni, che hanno accusato la Tavassi di tenersi per sé un generoso bottino di cocchi, raccolto insieme a Carmen Di Pietro.

Il parere dei fan su Twitter

Su Twitter la lite è diventata oggetto di numerosi tweet a sostegno delle due donne: “”La prossima volta non morirai di fame perché sarò io a prendere i pezzi per te”, Carmen cuoricina” ha scritto un utente.

“Carmen a Guendalina: prossima volta non ti preoccupare, li prendo io i pezzi per te, che solci io le amo, sono debole per loro” ha commentato qualcun altro.

Qualcun altro invece, invoca gli opinionisti affinché l’episodio venga ripreso in puntata: “Vladimir Luxuria per cortesia, domani quando parlate del pizzetta gate chiedi a tutti i concorrenti quanti pezzi hanno mangiato e quante birre hanno bevuto. Conto su di te per sbugiardare quei rosiconi”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset