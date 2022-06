Isola, ‘mi hai ferita’: ecco perché Mercedesz non si fida più di Maria Laura 

A un passo dalla finale, Mercedesz e Maria Laura si attaccano a vicenda accusandosi reciprocamente di avere avuto atteggiamenti finti

All’Isola dei famosi, nonostante il reality sia di fatto gli sgoccioli, c’è ancora tempo per qualche confronto tra i naufraghi rimasti in gara.

Complice un’iniziativa lanciata da Nicolas per passare il tempo, tra Mercedesz e Maria Laura è arrivato uno “strano” confronto, che sembra aver scoperchiato alcuni malumori tra le due naufraghe.

“Il gioco proposto da Nicolas innesca una nuova discussione: Mercedesz non può fare a meno di esternare il risentimento per il comportamento di Maria Laura, e la risposta della naufraga non tarda arrivare” ha twittato il profilo ufficiale della trasmissione.

Mercedesz infatti ha spiegato a Maria Laura di sentire di non potersi fidare di lei: “Tu sei il motivo per cui qui dentro sento di fidarmi solo di Nicolas, mi hai ferita perché io ti ho dato la capacità di ferirmi e non avrei dovuto […] Sei andata a rivelare a Edoardo delle cose personali che ti avevo detto io. Poi sei andata in confessionale a dire che io piango perché sono in nomination”.

“Mercedesz, non mi piace il tuo essere vittima ma non perché lo credi davvero, il tuo è un piangersi addosso inutile […] La Mercedesz che fa televisione a volte la vedo un po’ saccente […] Mi lasci stupita, davvero” ha risposto Maria Laura.

“Maria Laura e Mercedesz battibeccano dandosi della falsa a vicenda è stata la cosa più divertente d in questo daytime, soprattutto perché sono sempre state false entrambe dall’inizio sfruttando ogni occasione per rimanere di più nel gioco” ha twittato un utente.

“Discutere per chi è meno falsa tra Maria Laura e Mercedesz è inutile, perché una sola cosa è certa, non devono arrivare sul podio a 3, il podio deve e dico DEVE essere dei veterani, Carmen, Nick e Nicolas” ha scritto un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset