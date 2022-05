Isola, parola pesante usata da Eva Henger contro Nicolas Vaporidis: cosa ha detto 

Eva Henger prende le difese della figlia ma per farlo usa un termine inappropriato che non piace al pubblico dell'Isola

All’Isola dei Famosi si infiammano gli animi, tutta colpa dei nuovi ingressi che hanno suscitato alcune forti reazioni in Italia. Tra gli ultimi sbarcati in Honduras c’è Mercedesz Henger e dall’Italia sua madre ha deciso di usare toni forti verso un naufrago in particolare.

Eva Henger infatti ha usato il suo profilo Instagram per scagliarsi contro Nicolas Vaporidis, chiedendo ai fan attraverso le stories di votare per sua figlia Mercedesz (finita al televoto proprio con Nicolas) “Contro il bullismo”. Quella usata da Eva è una parola che di certo non è passata inosservata.

Su Twitter infatti sono arrivati subito i commenti degli utenti, che hanno sottolineato la scorrettezza di Eva Henger nell’usare certi termini: “Cara Eva, le parole hanno un peso, questo termine deve essere usato quando è necessario, abusarne solo perché tua figli è in nomination lo trovo subdolo. Rispetto per questa parola che nasconde sofferenza per tante persone” ha scritto un utente infastidito dal linguaggio usato da Eva Henger.

“Lo schifo delle stories su IG di Eva Henger che infama Nicolas Vaporidis (e lo fa infamare dagli amichetti suoi) è la dimostrazione di come per un gioco ci sia gente disposta a tutto, senza scrupoli, senza etica, senza vergogna” ha scritto un altro utente arrabbiato per il comportamento di Eva.

“Da quando dire che si hanno dei dubbi su una persona che ti si incolla subito addosso è bullizzare? Eva è meglio che rinunci ai social, che fa solo danni!” ha twittato un altro utente.

“Si confonde con la parola ostracismo, non credo la conosca/utilizzi, quindi usa bullismo in maniera impropria. Non si può negare che ci sia una ostracizzazione in corso nei confronti di alcuni concorrenti. Non è bullismo ma non è neanche bello da vedere” ha commentato un altro utente.

“La mela non cade mai lontano dall’albero, qualcuno spieghi alla madre che il bullismo è tutt’altra cosa” ha scritto un altro spettatore.

