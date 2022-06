Isola, Nicolas Vaporidis è andato via? Cosa è accaduto al naufrago

Nicolas Vaporidis, finalista e candidato alla vittoria, è sparito dai radar delle telecamere: cosa è successo?

All’Isola dei famosi un nuovo “mistero” riguarda uno dei super favoriti di questa edizione: si tratta di Nicolas Vaporidis, che sembrerebbe scomparso dai rada delle telecamere del reality.

C’è chi sospetta un problema a un piede, che potrebbe averlo costretto a passare dalle cure mediche dell’infermeria ma a un passo dalla finale ogni problema fisico può diventare “fatale”.

“Scusate ma Nicolas cosa ha fatto che è andato via?” ha chiesto un utente su Twitter. “Ho visto che zoppicava e Edoardo parlava di lastre… Probabilmente ha un problema al piede” ha ipotizzato qualcun altro

Nicolas Vaporidis, candidato alla vittoria dell’Isola e discusso sui social

“È un impressione mia o quando c’è Nicolas il livello (delle conversazioni e non solo) si abbassa notevolmente? Una extended edition totalmente vuota, con gli amori come unico argomento: che noia!” ha lamentato un altro spettatore.

“Che bello, Nicolas non c’è al momento è finalista e voi non potete dargli colpe su nulla […] Senza Nicolas si parla del nulla” ha scritto un altro utente. Ma l’assenza dell’attore deve far preoccupare? Problema fisico in vista?

Foto: Ufficio Stampa Mediaset