Isola, Nicolas parla dell’ossessione di Carmen. Lei: ‘non ci posso fare nulla’ 

Carmen e la sua ossessione sull'Isola dei famosi. Solo un complimento di Nicolas l'ha distratta per qualche minuto...

L’Isola dei famosi sta per volgere al termine, con la finalissima attesa per lunedì 26 giugno 2022. I grandi favoriti per la vittoria sono Nicolas Vaporidis e Carmen Di Pietro.

Il primo, con il suo carattere forte, è riuscito senz’altro a imporsi giorno dopo giorno, Carmen ha fatto lo stesso, con il suo personaggio è le sue peculiarità.

Tra queste c’è senz’altro la fame, “lamentata” dal primo all’ultimo giorno di Isola. Carmen non ha mai nascosto la sofferenza patita per via della scarsità di cibo prevista dal reality show. Nicolas l’ha definita una specie di “ossessione” e Carmen ha spiegato di non poterci fare nulla.

Durante un momento di sincerità dai naufraghi, Carmen ha apprezzato la sincerità di Nicolas che ha giudicato “geniale” il suo modo di vivere l’esperienza dell’Isola. Parlando alle telecamere della produzione, Carmen ha spiegato di essere stata così contenta del complimento ricevuto tanto da essere riuscita per due minuti a non pensare al cibo.

“Carmen: ‘Per due minuti non ho pensato al cocco. Ma solo alle belle parole che mi ha detto Nicolas’. Addirittura due minuti senza pensare al cibo? Ma siamo impazziti?” Ha ironizzato un utente sui social.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset