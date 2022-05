Isola, Nicolas in infermeria: ecco cosa fa Lory Del Santo alle spalle di Vaporidis 

Lory del Santo semina zizzania tra i concorrenti? Cosa notano gli spettatori mentre Nicolas Vaporidis è assente

All’Isola dei famosi si scaldano gli animi tra i concorrenti, soprattutto in vista di una nuova eliminazione che avverrà presto. Nel frattempo continuano anche i malanni dei naufraghi: Nicolas sarebbe finito di nuovo in infermeria.

LEGGI ANCHE: — Isola, Laura Maddaloni entra in studio: gli utenti notano qualcosa di diverso in lei

C’è chi ha approfittato dell’assenza di Nicolas Vaporidis per seminare un po’ di zizzania… È l’impressione che hanno avuto molto telespettatori, osservando il comportamento di Lory Del Santo, che avrebbe speso diversi minuti a parlare male proprio del grande assente del momento. Tutta strategia?

“Lory Del Santo e Mercedesz che sparlano di Nicolas mentre questo non c’è, che tristezza” ha scritto un utente su Twitter. “Ma Lory è da mezz’ora che parla contro Niolas. Ce la fa a pensare ad altro? Poi l’offesa se le dicono che parla male di tutti con tutti” ha scritto un altro spettatore.

“Tralasciando il fatto che Nicolas ha detto a Edoardo “fai come vuoi, se il sentimento è vero rispetta i tempi, forse sbagliamo noi a pensare male”, poi Lory non parla male? Sta parlando male della qualunque. Attenzione, parlare male vuol dire che tu non dici in faccia le cose” ha commentato un altro utente.

“Edoardo e Nicolas avevano ragione su Lory. Punzecchia e mette le pulci nell’orecchio andando da uno e dall’altro, tra l’altro in modo anche furbo perchè non lo fa direttamente” ha notato un altro spettatore.

“Lory che è una grandissima furba sa che Nicolas è il più forte e fa di tutto per screditarlo ma il pubblico non è fesso come lei pensa, basta vedere le volte che è stata eliminata lei” ha scritto un utente, sempre su Twitter.

“Comunque irreale che in un televoto tra Nicolas e Mercedesz, quest’ultima sia presente sia nel daytime, che nell’extended edition, mentre Nicolas mai inquadrato. Uguale nei social” ha notato un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset