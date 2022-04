Isola, Nick e la morte dell’ex cantante dei Cugini di Campagna: cosa accade in puntata

Nick Luciani era stato messo al corrente della scomparsa dell'ex cantante dei Cugini di Campagna?

Tra i concorrenti in gara all’Isola dei Famosi c’è anche Nick Luciani, membro della storica band italiana dei Cugini di Campagna. Solo pochi giorni fa è venuto a mancare Marco Occhetti, conosciuto da tutti con lo pseudonimo di Kim e parte della band fino al 1994.

Occhetti è scomparso un paio di giorni fa improvvisamente, stroncato da un arresto cardiaco. La notizia è stata confermata figlia Giulia, che ha pubblicato un post sul profilo ufficiale di Marco. Il cantante ricopriva il ruolo di cantante della band proprio prima che arrivasse Nick come voce del gruppo.

Isola dei famosi, Nick Luciani è stato avvisato dell’accaduto?

Quello che non è apparso chiaro agli spettatori dell’Isola è se la produzione abbia avvisato o meno Nick dell’accaduto, tanto che uno spettatore ha chiesto su Twitter: “Ma a Nick glielo avranno detto che è morto l’ex cantante dei Cugini di Campagna?”.

Ilary Blasi infatti è andata avanti come di consueto durante le nomination in Palapa e non ha riportato alcuna notizia in diretta al cantante, se non una frase di circostanza: “Stanno tutti bene”. Inevitabilmente sono arrivate le reazioni del pubblico che segue la trasmissione, che si è ritrovata su Twitter a farsi qualche domanda a riguardo.

“Stanno tutti bene Nick”, non l’ex cugino di Campagna morto oggi Ilary” ha scritto un utente su Twitter. “Stanno tutti bene”, è letteralmente morto un suo collega” ha commentato un altro. “Potevano anche comunicarglielo” ha notato un altro spettatore.

