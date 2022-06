Isola, il microfono di Guendalina resta aperto: ecco cosa dice appena Nicolas viene nominato finalista

Nicolas Vaporidis è il primo finalista dell'Isola e qualcuno tifa per lui anche dallo studio di Canale 5

L’Isola dei famosi 2022 ha il suo primo finalista ed è Nicolas Vaporidis. L’attore, fin dal primo giorno di reality è riuscito a conquistarsi il suo posto sull’Isola e nel cuore degli spettatori, che l’hanno premiato con la finale.

LEGGI ANCHE : — Isola, Nicolas finalista. C’entra Soleil? Il dubbio sui social

E mentre da una parte c’è chi sospetta che il favore di Soleil Sorge nei suoi confronti gli abbia assicurato una gran fetta di voti da parte della fan base dell’influencer, l’attore vola in finale senza indugi.

Soleil – nel ruolo di piratessa per un solo giorno sull’Isola – aveva infatti dichiarato di provare simpatia per lui, ma c’è chi tifa per Nicolas anche nello studio di Canale 5 dove Ilary Blasi conduce la diretta.

Qui Guendalina Tavassi si è lasciata scappare una piccola esclamazione a microfono aperto, appena Nicolas è stato dichiarato finalista. L’esultanza non è sfuggita al pubblico che sui social ha commentato l’accaduto.

“Guendalina col microfono aperto che appena Nicolas viene nominato finalista si sente che dice “Dajeeee”” ha notato un utente. “Daje Nicolas” Poi voglio Carmen ed Edoardo su…” ha twittato qualcun altro.

La finale si avvicina e ora si attende di scoprire il resto dei naufraghi che si giocheranno la vittoria assoluta di questa chiacchierata edizione.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset