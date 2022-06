Isola, Mercedesz Henger e la verità sulla famosa prova in apnea: cosa rivela ad Edoardo 

Mercedesz Henger torna sull'episodio del 2016 dove fece spaventare tutti durante la prova in apnea: come andò veramente

Come è noto, Mercedesz Henger è alla sua seconda partecipazione all’Isola dei famosi. La sua prima apparizione nel reality risale a qualche anno fa, dove di fatto debuttava in tv tra i “vip”, in quanto figlia di Eva Henger.

Nella extended edition dell’Isola dei Famosi, Mercedesz ha rivelato ad Edoardo e agli altri naufraghi il retroscena della prova in apnea nel 2016, quella in cui l’allora conduttrice Alessia Marcuzzi voleva interrompere il gioco perché preoccupatissima per la sua salute.

In tanti ricordando in quell’edizione Alessia dall’Italia in collegamento con Alvin quasi disperata, che chiedeva di interrompere la prova. La camera che puntava sul viso di Mercedesz infatti, la inquadrò mentre sembrava quasi avere dei sussulti sott’acqua, tanto da far spaventare spettatori e ospiti in studio.

Mercedesz oggi ha spiegato che la colpa era stata delle alette di pollo: “Avevamo appena fatto la prova del fango e siccome si stavano facendo tutti male ci hanno dato da mangiare, ma un sacco. Io mi sono ingozzata di alette di pollo, ho mangiato pure le ossa, e poi ci hanno buttato in acqua: in realtà stavo bene”.

“Ecco il motivo per cui Mercedesz nel famoso video sembrava morta sott’acqua… Colpa delle alette di pollo!” ha scritto un utente su Twitter.

