Isola, Maria Laura lo ha detto senza essere ripresa dalla telecamere. Lory Del Santo rivela il piano dell’ex di Brosio

Lory del Santo è un fiume in piena contro gli altri naufraghi e svela il piano di Marialaura De Vitis

Dopo essere stata eliminata dall’Isola dei Famosi, Lory del Santo è un fiume in piena contro i suoi stessi compagni di avventura, con cui ha condiviso la permanenza in Honduras.

Intervistata dal portale Isa&Chia, Lory ha voluto in qualche modo “smascherare” Marialaura De Vitis, attualmente ancora in gioco all’Isola. “Ha preferito votare me e non Mercedesz perché con lei aveva fatto il viaggio di andata, pensa che intelligenza” ha dichiarato sarcasticamente, ma non solo.

Lory Del Santo ha dichiarato che Marialaura, lontana dalle telecamere le avrebbe confessato di voler intavolare una storia con Alessandro Iannoni (figlio di Carmen Di Pietro) mettendo nero su bianco il suo piano: “Guarda c’è Alessandro da solo senza telecamere, cosa ne dici se vado e gli dico: “Dai Ale in fondo conviene anche a te se facciamo questa storia […] Funziona televisivamente, così andiamo fino in fondo nel programma […] Non vedi che adesso con Carmen hai un po’ esaurito il tuo ruolo e invece con me trovi una nuova spinta?”.

Il racconto di Lory prosegue: “Quando mi ha detto questo, io le ho detto di non farlo perché lei non lo conosceva bene […] Le ho detto di aspettare e vedere se riusciva a convincerlo con la seduzione, non così”. Secondo Lory inoltre, Alessandro non avrebbe accettato di stare al gioco e “l’avrebbe subito detto alla madre”.

Col senno di poi, Lory Del Santo ha confessato che Marialaura non si è meritata il suo sostegno: “Sei falsa, non ti insulto e cosa fai? Mi voti, invece che votare Mercedesz”. Insomma, dalle sue dichiarazioni è chiaro che Lory Del Santo non ha preso bene né la nomination da parte di Marialaura, né l’eliminazione.

