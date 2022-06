Isola, Marco Cucolo cerca casa? La proposta di Ilary Blasi dopo la rottura con Lory Del Santo 

Marco Cucolo e Lory del Santo ai ferri corti? Arriva la proposta di Ilary per ospitare il giovane in attesa che le acque si calmino...

L’isola dei famosi potrebbe aver messo fine a una storia d’amore che durava da quasi 10 anni: si tratta di Lory Del Santo e Marco Cucolo. I due, durante l’ultima diretta su Canale 5, sono sembrati ai ferri corti e c’è chi sente odore di rottura definitiva.

Tutto sarebbe partito da Lory Del Santo che non avrebbe affatto apprezzato l’atteggiamento del suo compagno: a detta sua, Marco, invece di difenderla davanti agli attacchi degli altri naufraghi che l’hanno spesso accusata di essere falsa, non avrebbe mosso un dito o speso alcuna parola in sua difesa.

Lory non ha usato mezze misure e avrebbe allontanato Marco, sia dalla sua vita che dalla sua casa. Ilary Blasi ha così ben pensato di offrire un alloggio temporaneo a Cucolo, in attesa di chiarirsi definitamente con Lory.

“Vieni a casa mia Marco ti ospito volentieri… sto a Ostia” ha scritto un utente, “La cameretta di Ilary con letto e bagno per Cucolo” ha ironizzato qualcun altro pubblicando la foto di una cella su Twitter.

“Ilary che vuole ospitare Marco Cucolo in casa sfrattato da Lory Del Santo” ha scritto un altro utente. “Marco Cucolo a Milano senza casa perché deve chiedere pietà a Lory in ginocchio davanti al Duomo dopo aver fatto una via crucis dalla stazione alla Galleria Vittorio Emanuele II. Voglio la diretta con tanto di Lory e Clemente che lo seguono da dietro con la macchina” ha scherzato un altro spettatore.

Foto: Kikapress