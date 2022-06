Isola, Luca lo ha fatto davvero alla notizia dell’abbandono di Marco? Il gesto criticato sui social

Marco Cucolo abbandona l'Isola dei famosi per motivi medici e la reazione di un naufrago non è passata inosservata...

All’Isola dei famosi va in scena un altro ritiro per cause di forza maggiore: si tratta di Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo infatti ha abbandonato il gioco.

A pochi giorni dall’uscita al televoto di Lory, Marco abbandona il gioco per dei problemi di salute che gli impedirebbero di continuare.

In questi giorni il ragazzo è stato trattenuto in infermeria per alcuni accertamenti e infine è stata presa la decisione di fargli abbandonare il reality per “motivi medici”. Inevitabile la reazione degli altri naufraghi, dispiaciuti per il ritiro, ma tra loro c’è chi avrebbe reagito in maniera diversa: si tratta di Luca Daffrè.

Secondo alcuni spettatori attenti, Luca avrebbe addirittura sorriso davanti all’eliminazione di Marco: “Sto guardando ora e mi ha fatto schifo vedere Daffrè sorridere e gongolare alla notizia che Cucolo è uscito per problemi di salute Buttiamolo fuori alla prima occasione” ha twittato un utente.

“Quando leggevano il comunicato ha sorriso due volte come se fosse contento di essersi liberato di un avversario in più. Quando tutti hanno iniziato a dire che erano dispiaciuti per lui e per la sua salute, allora anche lui ha fatto la parte del finto dispiaciuto…” è stato scritto sui social.

“E fa bene cosa gliene deve fregare? È un avversario in meno lì è il gioco dove è Vita mia Morte tua” ha commentato un altro utente. “Si può gioire se un avversario esce al televoto o perché ha perso una sfida, ma sorridere a una persona che sta male non è stato proprio un bel gesto” ha sottolineato uno spettatore. “Forse l’unico davvero dispiaciuto è Gennaro” ha scritto qualcun altro.

Foto: Kikapress