Isola, Lory Del Santo contro Alessandro: cosa dice alle spalle del figlio di Carmen Di Pietro 

Lory Del Santo "prende di mira" il giovane Alessandro ma il web non apprezza

All’Isola dei famosi sta facendo discutere l’atteggiamento di Lory Del Santo che spenderebbe molto del suo tempo sull’Isola a parlare, non sempre bene, degli altri concorrenti.

Questa volta nei discorsi di Lory è finito Alessandro, il figlio di Carmen Di Pietro, accusato da Lory di essere un personaggio a tratti inesistente nel gioco se non fosse per sua madre. Lory avrebbe atteso l’assenza di Nicolas per cominciare a parlare a ruota libera: “Nicolas è in infermeria, quindi Lory inizia a sparlare di Alessandro. Poi sono gli altri” ha scritto un utente su Twitter.

Le sue parole però non sono piaciute a una fetta di pubblico, che non ha affatto apprezzato i toni usati per denigrare il giovane Alessandro.

Lory Del Santo contro Alessandro Iannoni? il parere del web

“La meschinità di Lory che prende in giro insieme a quell’oca di Mercedesz che ride sguaiatamente un Alessandro per il suo essere introverso e per il modo timido nel dire anche Buongiorno è qualcosa di abominevole. Poi la madre di quella parla di bullismo verso di lei eh” ha scritto un utente arrabbiato nei confronti delle due donne, ricordando come Eva Henger, per spalleggiare sua figlia al televoto, nei giorni scorsi abbia scritto nelle sue stories di votare per Mercedesz “contro il bullismo”.

“Se alessandro è invisibile senza mamma, allora Marco senza Lory cos’è?” ha scritto un altro utente infastidito tirando in ballo Marco Cucolo, fidanzato di Lory anch’esso presente in Honduras. “Siccome non c’è Nicolas, adesso l’obiettivo di Lory è screditare Alessandro. Vedi cara Lory al prossimo televoto ti facciamo uscire noi quindi fai sogni tranquilli” ha scritto un altro spettatore.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset