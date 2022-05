Isola, lite caffè/tisana: Guendalina e Carmen Di Pietro si difendono così 

Carmen, Guendalina e il caffè incrimanto: risveglio turbolento all'Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi continua la convivenza forzata dei naufraghi, che non si sottraggono mai a scontri e discussioni pur di far valere le proprie ragioni.

È accaduto anche a Carmen Di Pietro e Guendalina Tavassi, colpevoli di essersi fatte da sole e all’insaputa del gruppo caffè e tisana. Edoardo ha fatto notare la cosa a Guendalina, che ha bevuto caffè senza avvisarlo: “Il caffè lo fai per tutti non solo per te, l’altra volta te l’abbiamo portato persino a letto” ha tuonato il fratello di Guendalina.

“io ti sveglio col caffè, tu mi svegli con le urla” ha aggiunto Edoardo, puntualizzando l’atteggiamento di Guendalina. Appena sveglio anche Nicolas Vaporidis ha chiesto spiegazioni sul perché le due si fossero fatte il caffè da sole per poi occupare il fuoco con la preparazione della tisana.

Guendalina, Carmen e il caffè: il parere degli spettatori sul web

Non tutti difendono le due: “Guendalina e Carmen si fanno il caffè da sole e poi pure la tisana usando metà di quel caffè. Guendalina e Carmen vogliono avere ragione ma egoiste come loro due non ne ho viste” ha scritto un utente su Twitter.

“Sto assistendo alla litigata caffè/tisana: non sapevo della tisana, consiglierei camomilla con melatonina” ha ironizzato un altro utente.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset