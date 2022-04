Isola, Ilary si scorda di farlo: la dimenticanza a fine puntata 

Ilary Blasi si dimentica di un piccolo particolare in puntata e gli utenti ironizzano sui social della sua dimenticanza

Il lunedì sera su Canale 5 è il momento dedicato a una nuova puntata dell’Isola dei Famosi, che anche questa volta non ha risparmiato agli spettatori discussioni e colpi di scena.

Tra votazioni leader più o meno sospettose e pilotate (i naufraghi si erano forse messi d’accordo per votare Laura Maddaloni?), e litigi vari tra i concorrenti, gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare in chiusura di puntata una dimenticanza della stessa conduttrice, Ilary Blasi.

Ilary Blasi si dimentica di farlo all’Isola dei Famosi

Ilary infatti si è dimenticata di salutare le naufraghe relegate a Playa Sgamada, la spiaggia secondaria rispetto a quella principale, dove finiscono buona parte dei concorrenti, e il web ha cominciato a ironizzare sull’isola praticamente dimenticata da tutti, persino dalla conduttrice.

“Ma Ilary ha dimenticato di salutare Lory e Ilona su Playa Sgamada” ha twittato un utente, “Playa Sgamada, playa dimenticata” ha ironizzato qualcun altro.

“Ormai la seconda isola è un optional” ha commentato un altro utente, “Come sempre ormai, da sgamadi a scordati” ha scritto qualcun altro.

