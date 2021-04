Frecciatine al vetriolo tra il fidanzato di Vera Gemma e un’opinionista che gli indizi individuano in Roger Garth. Sebbene durante le puntata dell’Isola dei Famosi Jedà L’Enfoiré sembri decisamente meno fumantino della fidanzata, non manca di carattere e all’occorrenza sa tirare fuori gli artigli.

Vera Gemma, naufraga di questa edizione dell’Isola è spesso oggetto di forti critiche. Ed è in difesa del suo amore che Jedà affida ad Instagram il suo sfogo. In alcune stories postate sul suo profilo, il giovane fidanzato senza fare nomi si è ‘scagliato’ contro un opinionista di quarant’anni definendolo un frustrato, un finto buonista e una calza bucata.

“Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da opinionista frustrato. Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti! Meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei. Io invece dormo come un bambino. E comunque tu non seiun uomo maschio!! Perché gli uomini non vanno a prendere per il culo le donne. Questo dimostra la tua scarsa autostima come maschio. Con questo basta, non ti darò mai più importanza perché vali quanto una calza bucata per me!!! E le calze bucate si buttano!!!”