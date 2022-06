Isola, ‘hai frainteso’: la battuta di Gennaro fa arrabbiare Carmen Di Pietro 

Carmen Di Pietro e Gennaro Auletto battibeccano per qualche incomprensione di troppo

Gennaro Auletto è uno degli ultimi naufraghi ad essere sbarcato sull’Isola dei famosi e fin da subito non è riuscito ad inserirsi con facilità nelle dinamiche già attive tra gli altri concorrenti.

Vista proprio la scarsa vitalità di Gennaro sull’Isola, Carmen Di Pietro lo ha invitato ad andare a pescare insieme, anche per coinvolgerlo attivamente nella vita quotidiana in Honduras.

Dopo essersi incamminati, Gennaro si è accorto che Carmen non aveva preso la lenza per pesare, e così ha cominciato a punzecchiarla, dicendole “È come andare a fare la guerra senza armi”.

Carmen però non l’ha presa molto bene, rispondendogli subito a tono e lamentandosi per il suo atteggiamento sempre sarcastico: “Te ne esci sempre con queste battute che a me non piacciono”. Gennaro ha però subito voluto specificare: “Guarda che hai frainteso”.

“La scarsa volontà di Gennaro nel collaborare infastidisce Carmen che prova ancora una volta a coinvolgerlo in un’attività utile al gruppo. Come se la saranno cavata i due naufraghi con la pesca?” ha twittato la redazione del programma.

“Ma quanto è pesante Gennaro mamma mia! È peggio dei coniugi Russo” ha twittato un utente. Su Twitter c’è anche chi ha notato qualche errore grammaticale avvenuto nella discussione tra i due: “Manco loro sono riusciti a fare i sottotitoli. Carmen: “A Gennà! No no no non, qualcosa sancasmo” Gennaro: “Non è francasmo”, Carmen: “Sei sempre sanfrasmatico con me”, Isola si sono spiegati”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset