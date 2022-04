Isola dei famosi, il gesto di Guendalina dopo il bacio di Gustavo Rodriguez: in pochi l’hanno notato

A L'Isola dei Famosi Gustavo Rodriguez dà il 'bacio di Giuda' a Guendalina Tavassi: la reazione di quest'ultima non è piaciuta a tutti

Pochi telespettatori de L’Isola dei Famosi hanno notato, nel corso dell’ultima puntata, un gesto di Guendalina Tavassi nei confronti di Gustavo Rodriguez. Ma cosa avrà mai fatto l’ex gieffina dopo il ‘bacio di Giuda’ del papà di Belen, Cecilia e Jeremias Rodriguez?

LEGGI ANCHE :– Isola dei famosi, Cecilia Rodriguez reagisce così su Guendalina Tavassi: la stories durante la puntata

All’Isola dei Famosi, Guendalina Tavassi riceve il ‘bacio di Giuda’ da Gustavo Rodriguez dopo l’eliminazione di quest’ultimo. A quel punto, però, ha compiuto un gesto che non è affatto piaciuto ai telespettatori. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Isola dei Famosi: Gustavo Rodriguez eliminato

Andiamo con ordine. Nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Gustavo Rodriguez è stato eliminato e costretto quindi ad abbandonare la Palapa. Il pubblico, infatti, ha preferito salvare Nick Luciani de I Cugini di Campagna e Nicolas Vaporidis, portando quindi il padre di Jeremias a lasciare il gioco.

Fin qui nulla di strano fino al momento in cui ha dovuto dare il ‘bacio di Giuda’ ad un altro concorrente. Bacio che lui ha tentato in tutti i modi di evitare di dare.

Il gesto di Guendalina Tavassi dopo il bacio di Gustavo Rodriguez

Alla fine, la scelta di Gustavo è ricaduta su Guendalina Tavassi, con la quale aveva litigato pochi minuti prima proprio durante la diretta serale e, inoltre, aveva avuto altre discussioni nei giorni scorsi. La naufraga gli ha quindi allungato la mano per farsela baciare e il padre di Jeremias lo ha fatto tranquillamente.

Poi, quando lui si è allontanato, la Tavassi si è pulita vistosamente la mano. Un gesto che non tutti i telespettatori hanno notato. Anzi, probabilmente non se ne è accorta nemmeno Ilary Blasi e, a quanto pare, la stessa Cecilia Rodriguez che sui social ha ritrasmesso l’intero evento in diretta.

Diversi invece i telespettatori che hanno biasimato il gesto di Guendalina… sarà stato un po’ troppo?

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset