Isola, Guendalina e il kebab gate: Vladimir Luxuria zittisce tutti così 

Laura Maddaloni accusa in diretta Guendalina Tavassi ma Vladimir Luxuria mette un punto alla questione

La fame, come è ben noto, è una delle principali motivazioni che portano i naufraghi in gara all’Isola dei Famosi alla lite.

È successo un’altra volta, l’ennesima, e ad arrivare allo scontro questa volta sono state Laura Maddaloni e Guendalina Tavassi.

Laura ha accusato Guendalina in diretta di essersi nascosta negli slip gli scarti di un kebab mangiato dai tecnici e dalla troupe e poi buttato nell’immondizia ma Vladimir Luxuria ha deciso di intervenire sulla faccenda e non le ha mandate a dire: “Per me la vera immondizia è chi vuole mettere zizzania in un gruppo che vede affiatato parlando male delle persone e cercando qualsiasi cosa per mette gli uni contro gli altri. Attenzione al gatto e alla volpe”.

“Guendalina ha veramente rubato dalla spazzatura un kebab” ha scritto un utente su Twitter, stupito dalle rivelazioni giunte in puntata.

“In che senso Guendalina rovista nella spazzatura e si è frageata un kebab che ha nascosto nelle mutandine” ha scritto un altro utente, stupido dal “fattaccio”.

“Ma poi che le frega a lei se Guendalina ha preso del cibo dall’immondizia… Guardasse le schifezze antisportive che fanno loro” ha commentato qualcun altro, rivolgendosi alla condotta di gioco di Laura e Clemente. “A Laura le rode che non abbia avuto lei l’idea del kebab nelle mutandine” ha ironizzato qualcun altro.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset