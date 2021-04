Isola, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez: cosa faceva Francesco Monte mentre le due ex erano in studio

Isola dei Famosi: in studio vanno sia Cecilia Rodriguez che Giulia Salemi. Dov'era il loro comune ex fidanzato Francesco Monte?

Nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo visto in studio due persone molto note al pubblico televisivo: Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez… Le due hanno in comune molto di più di quanto si pensi, a partire dall’ex fidanzato Francesco Monte!

Mentre Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi erano ospiti all’Isola, cosa faceva e dov’era Francesco Monte? Foto: Ufficio Stampa Mediaset

Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi all’Isola dei Famosi

Partiamo dal principio. Entrambe ospiti all’Isola dei Famosi, Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez hanno in comune diversi elementi, come ad esempio la partecipazione al Grande Fratello Vip e l’aver avuto una relazione con Francesco Monte.

Giulia è stata fidanzata con Monte dopo il GF Vip 3, nel 2019. Cecilia, invece, ha avuto con Francesco una relazione ben più lunga, cominciata nel 2013 e finita nel 2017, con la partecipazione al GF Vip 2, dove ha conosciuto l’attuale compagno Ignazio Moser…

Oddio mi sono ricordata ora che Cecilia e Giulia hanno avuto in comune Monte 😂 #isola — Arianna (@AriannaCosi220) April 29, 2021

E proprio parlando con Ignazio che Cecilia ha deciso di non nominare Francesco Monte. Parlando del suo primo bacio con Moser, Cechu ha raccontato: “Avevo un paio di pantaloni rossi. L’ho baciato quando ho lasciato l’altro”. Non Francesco, non Monte… nemmeno ‘il mio ex’ ma semplicemente ‘l’altro’.

Dov’era Francesco Monte mentre le sue ex erano all’Isola?

Vedendo la puntata del reality condotto da Ilary Blasi, in tanti si sono chiesti di sicuro ‘chissà dov’era Francesco Monte mentre Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi erano all’Isola?’ La risposta è ben chiara, in realtà. Francesco era in diretta Instagram con Stefano Fisico, che lo ha intervistato proprio durante la puntata dell’Isola.

Questo perché Monte ha appena pubblicato un nuovo singolo, Work This Out, in duetto con Lee Ryan. Ormai, quindi, Francesco sembra pensare solo alla carriera musicale… si sarà lasciato il passato completamente alle spalle?

Foto: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset